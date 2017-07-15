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Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti

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Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti
Samsun'un Bafra ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla anma programı yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla anma programı yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında, Samsun'un Bafra ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Burada kılınan akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerimi güzel okumada Karadeniz Bölge ikincisi olan Bülent Bahar tarafından Kur'an tilaveti yapıldı. Küçük öğrencilerin söylediği şiirlerin ardından konuşan Belediye Başkanı Zihni Şahin, FETÖ darbe girişiminin 1. yılının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bir demokrasi zaferidir. Bu zafer ile kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz kurtulmuştur" dedi.

Şahin, "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimize, milletimize, demokrasimize, seçilmiş millet irademize, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı FETÖ tarafından yapılan alçakça, haince ve kahpece saldırıyı 1. yılında bir kez daha şiddetle kınıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin imanı ve gücü, tankların gücünü yenmiştir. Milletimizin iradesi hainleri yerle bir etmiştir. Türkiye diz çökmemiştir. Kimse Türkiye'yi ve milletimizi diz çökertemeyecektir. Milletimiz bunu göstermiştir. Şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak, ezanlarımız asla susmayacaktır. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği ile kardeşliği kıyamete kadar sürecektir. Milletimiz bu şuur ve anlayışta olduğunu hesap yapan tüm hainlere göstermiştir. Bir kez daha gösterecektir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında başlatılan etkinlikler yarın sabaha kadar sürecek.

Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti

Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti

Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti

Bafra’da 15 Temmuz Nöbeti

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