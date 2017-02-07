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Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı

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Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı
Samsun Bafra Belediyesi, hava şartlarının düzelmesiyle beton çalışmalarını yeniden başlattı.

Samsun Bafra Belediyesi, hava şartlarının düzelmesiyle beton çalışmalarını yeniden başlattı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Özdamar ile birlikte Köseli Mahallesi'nde beton yol yapan ekipleri ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan başkan Şahin, incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Zihni Şahin, hava şartlarını da en iyi şekilde değerlendirerek fen işleri ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Şahin, "2016 yılı yaz mevsiminden itibaren şu ana kadar çeşitli mahalle ve sokaklarımızda 35 bin tondan fazla sıcak asfalt yaptık. Yine bunun yanında şehrimizin değişik noktalarında ise 25 bin metre kare kaldırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Asfalt çalışmalarımız da hava şartları el verdiği sürece planladığımız şekilde diğer sorunlu yollarımızda devam edecek. Bütün bu çalışmaların yanında beton yol çalışmalarımız da devam ediyor. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte Köseli Mahallemizden beton yol çalışmalarımıza yeniden başladık. Beton yol çalışmalarımız hava şartlarına göre mahallelerimizde sürecek. Toplamda 80 bin metre beton yol çalışması yapacağız. Halkımıza hizmet etmek adına hedeflediğimiz çalışmaları devam ettirerek tüm sorunlara kalıcı çözümler bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı

Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı

Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı

Bafra’da Beton Yol Çalışmaları Yeniden Başladı

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