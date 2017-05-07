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Bafra’da Kanalda Boğulan Şahsın Cesedi Bulundu

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Bafra’da Kanalda Boğulan Şahsın Cesedi Bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, akrabasıyla deniz kenarına balık tutmaya giden şahsın cesedi, sulama kanalında bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, akrabasıyla deniz kenarına balık tutmaya giden şahsın cesedi, sulama kanalında bulundu.

İstanbul'dan Bafra Koşu Mahallesi'nde ikamet eden akrabası Necdet Alkan'ın yanına tatile gelen Mevlüt Erzenoğlu'nun (67) cesedi, sulama kanalında bulundu. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için akrabasıyla birlikte deniz kenarına giden Erzenoğlu, deniz tutar diye tekneye binmekten vazgeçti. Akrabası, Erzenoğlu'nu yanında köpekle birlikte eve gönderdi. Akşam üzeri denizden dönen akrabası eşini arayarak, Mevlüt Erzenoğlu'nun eve gelip gelmediğini sordu. Eşinin eve gelmediğini söylemesi üzerine durum ilçe jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri deniz kenarında ve kanal boyunda geç saatlere kadar arama yaptı. Yapılan aramalarda köpeği kanal boyunda Erzenoğlu'na ait mont, bere ve ayakkabısının yanında beklerken buldu. Aramaların sonuç vermemesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Degak-1 Tim Komutanlığı dalgıçlarına haber verildi. Bugün sabah erken saatlerde olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Degak-1 Tim Komutanlığı dalgıçları su kanalında kısa sürede Erzenoğlu'nun cesedine ulaşarak, kanaldan çıkarttı.

Kanaldan çıkartılan Mevlüt Erzenoğlu'nun cesedi, Bafra Belediyesine ait cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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