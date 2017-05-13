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Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali

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Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali
Samsun'un Bafra ilçesinde "6. Uluslararası Neyzen Tevfik Kolaylı Şiir ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "6. Uluslararası Neyzen Tevfik Kolaylı Şiir ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediyesi katkılarıyla Bafra Musiki Derneği Şiir Kulübü tarafından Kolay Mahallesi'nde yapılan festivalin açılışında konuşan Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Namık Anarat, "6'ncı Neyzen Teyfik Kolaylı Sanat ve Şiir Festivali'ni sizlerle beraber kutlamanın heyecanı ve onuru içerisindeyiz. Değerlerimize sahip çıkarsak, değerlerimizi, sanatımızı, kültürümüzü dost ve aynı hisleri taşıyan ülke insanlarıyla paylaşırsak ülkemizin itibarını, ülkemizin etkinliğini daha fazla hissettirir daha fazla itibar görürüz diye düşünüyorum" dedi.

Kaymakam Ali Fuat Türker ise, "Neyzen Teyfik gibi bir değerimizin kendisinin ait olduğu, atalarının ait olduğu topraklarda onu anmak, onu anlamak, onun edebi kişiliğini, tasavvufa kişiliğini, hiciv şahsiyetini anlamak, anlatmak bir Bafralı için bir görev olması azledilir. Neyzen Teyfik bu toprakların evladı. Kendilerini anlamaya ve anlatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bafra Musiki Cemiyeti Türk Halk Müziği tarafından seslendirilen türkülerin ardından etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından katılan sanatçılar yöresel kıyafetler eşliğinde Neysen Teyfik'in hayatı ve şiirlerini okudu. Festival, Pazar ve Pazartesi günleri bir dizi etkinlikle devem edecek.

Festivale ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, daire müdürleri ve sanatsever vatandaşlar katıldı.

Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali

Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali

Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali

Bafra’da Neyzen Tevfik Şiir Ve Sanat Festivali

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