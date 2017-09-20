Bafra'daki o inşaatın kaderi belli oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 yıl önce hastane yolması için vatandaşların bağışlarıyla başlanan ve atıl kalan bina eğitim kampüsü olacak.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, atıl halde kalan binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırcalı, "Burası 18-19 yıl önce yapıldı. Ve sonuçlandırılamadı. Vatandaşımızda bu konu hakkında yardım talep ettiler. Bizde 1 Kasım'dan beri bir sonuca varmak için çalışma başlattık. Bakanlık yetkilileri geldiğinde bu yere bayıldılar "dedi.

Kırcalı, " Çok güzel bir yer. Buranın ne çürük olduğuna ne de sağlam olduğu- na dair bir rapor yok. Ama şöyle bir rapor var. Bu da güçlendirilebilir raporu var. Fakat kaç liraya güçlendirir gibi bir net bir şey yok. Biz buraya bir Bölge eğitim kampüsü şeklinde düşündük. Dinlenme merkezleri yaşam merkezi alanına getirmeye düşünüyoruz. Spor Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve çeşitli okulları barındıracak yatılı bir alan olarak düşündük. Çevre ilçelerden de buralara dönüş olacaktır" dedi. N.Alper CABBAR