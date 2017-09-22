Bafralı muhtarın 'yol isyanı'

Samsun Bafra ilçesi Çalköy Muhtarı Kadem Varol, asfalt grup yollarının beton yol yapılacağı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldüğünü belirterek, "7 km yolumuzu 3 senedir yapmadılar. Pazar günü eylem yapacağız" dedi.

Çalköy Muhtarı Kadem Varol, 10 köyü ilgilendiren grup yolunun yapılmamasından dolayı köylülerin mağdur olduğunu belirtti. Asfalt grup yollarının beton yol yapılacağı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldüğünü belirten Varol, "Artık çizmeyi aştılar. 3 yıl önce beton yapılacak diye asfalt yolumuzu söktüler, mıcır döktüler. 7 km yolumuzu 3 senedir yapmadılar. Pazar günü eylem yapacağız, sesimizi duyuracağız. Binlerce köylü eylemimize katılacak" dedi.

Lengerli sapağından Evrenuşağı, Sürmeli, Çalköy, Uluağaç, Yeşilköy, Kuşkayası ve Nebiyan zirvesine kadar ulaşan grup yolunun 3 senedir söz verilip yapılmamasına tepki gösteren Muhtar Varol, "Aradan geçen 3 yılda grup yolunu yapacağız diyen Başkan Yılmaz’dan hiç ses çıkmadı. Köy sakinleri bir kaç sefer eylem yapacaklardı biz muhtarlar olarak kendilerini ikna ettik. Artık vatandaşın sabrı kalmadı. Bizim Grup yolumuz yapılana kadar hiçbir siyasetçiyi köyümüzde istemiyoruz. Bafra tarihinin en büyük eylemine hazırlanıyoruz.Bizim amacımız sesimizi duyurmak, mağduruz ve perişanız. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. 10 Köy ve yaklaşık 5 bin vatandaşımızla sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz" diye konuştu. Zekeriya FIRAT