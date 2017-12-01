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Bafra’ya Hava Park Kurulacak

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Bafra’ya Hava Park Kurulacak
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçeye hava park yapacaklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçeye hava park yapacaklarını söyledi.

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Apaydın ve Yönetim Kurulu üyeleri Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile bir araya geldi. Bu yıl 2'ncisi yapılacak olan Kapıkaya Festivali (Kapıkayafest) için sportif amaçlı hava parkı yapılması gündeme geldi. Hususi uçakların da inebileceği bir hava parkına da ihtiyaç duyulduğu belirtilen toplantıda Başkan Şahin, OSB alanına yakın bir yerde olmasının Kapıkayafest'e turizm açısından ileride katkısının da olabileceği ifade etti.

Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanımız Burhan Apaydın ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve pek çok gönüllümüzün de katkıları ile 1. Kapıkaya Festivalimizi gerçekleştirdik. Binlerce insanımız ilgi gösterdi. Baframızı dünyaya tanıttık. Bafra Belediyesi olarak 2018 yılında festivalimizin 2 cini gerçekleştireceğiz. Bu konu üzerinde ilk istişaremizi yaptık. Bu istişarelerimiz devam edecek. İlk festivalimiz sırasında bir tecrübe edindik. Eksikliklerimizi ve başka daha neler yapılabilir bunları gördük. Daha iyisi için istişarelere başladık. İnşallah 2018 yılında daha güzel bir etkinlik olacaktır. Gündemimize hava parkı da aldık. Hususi uçakların da faydalanacağı hava parkın hem Kapıkaya Festivalimiz hem de özellikle medikal OSB için faydalı olacağını düşünüyoruz. Balon gezileri, yamaç paraşütünden sonra hava park ile Baframıza bir ilki daha getirmiş olacağız" dedi.

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