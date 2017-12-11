Bağ Evine Silah Ve Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Viranşehir ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 adet uzun namlulu silah, bu silahlara ait 7 adet şarjör ve 68 adet mermi, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 8 adet mermi, 1 adet ucu açılmış kuru sıkıdan çevrilme olduğu değerlendirilen tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 3 adet mermi ele geçirildi.

Bağ evinde yapılan aramada ayrıca, ayrı poşetler halinde 395 gram dişi kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen madde ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplam 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.