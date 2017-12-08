Bağcılar Belediyesi Filistin’e Destek Mitingi Düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen mitingde binlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen mitingde binlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamaları Bağcılar'da protesto edildi. Bağcılar Belediyesinin organize ettiği miting Cuma namazı çıkışında yapılan eyleme, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hamas Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile parti temsilcileri katıldı. Mitingde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan biran ince dönülmelidir" dedi.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Çağırıcı, "ABD Başkanı Trump'un hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemiz de barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında ki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez ve gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesinin susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslamın haremi izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler Türk'üyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle tüm Müslümanlar da Selahattin Eyyübi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğin de ortaya koyduğu güçlü tevkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünya'da ki bütün müslümanların İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan ABD'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise sayın Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adeletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir" dedi.

Binlerce kişi "Kudüs bizimdir" dedi

Mitinge katılanların sık sık tekbir getirerek "Kudüs bizimdir" sloganı attığı mitingde Çağırıcı, "Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye ve her türlü

fedakarlık göstermeye hazırız. Kudüs davasında sonuna kadar takipçisi olacağız diyor ve ABD'nin aldığı kararı bir kez daha kınıyoruz. Tarihten aldığımız sorumlulukla, ecdadımızın bize yüklediği o sorumlulukla sonuna kadar bekçisi olacağımızı ifade ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi Kudüs İslam'ındır ve İslam'ın kalacaktır" dedi.

Kudüs Mitingine davet edilen Hamas Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur, "Ben Kudüs'ün gönüllerinizdeki yerinden bahsetmeyeceğim. Sayın Belediye Başkanı Lokman bey bu hususu çok güzel bir şekilde açıkladı. Bizler sizlerle bugün inşallah ABD'nin Kudüs hakkında aldığı kararın protesto boyutunu konuşacağız. İnsanlığa zulümden başka hiçbir şey getirmeyen ABD yakın zamanda Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu açıklamasını yaparak bütün İslam dünyasına İslam ümmetine savaş açmıştır. Sizin Filistin'e bulunan kardeşleriniz bu kararı protesto etmek ve bu karara karşı çıkmak için Filistin sokaklarında adım adım bu karar için mücadele ediyorlar. Az önce Filistinli kardeşlerimizin bana gönderdiği haber de şunu söylediler. Bana dediler ki "Bizler Filistin'i, Kudüs, Mescid-i Aksa'yı, namusumuzu müdafaa etmek için sokaklara döküldük. Türk kardeşlerimizi bundan haberdar eyle. Türkiye, Osmanlı'nın mirası Türkiye yine yapacağını yaptı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün siyasi partiler Türkiye'de ki bütün şehirler Ardahan'dan Edirne'ye, Samsun'dan Hatay'a bu karara herkes karşı çıktı ve bu kararı göstererek herkes desteklerini sokakta gösterdi. Sizlerin Kudüs davasında ki bu hassasiyeti için HAMAS hareketi lideri sayın Halid Meşal'in selamlarını getirdim. Kendileri size şükranlarını arz ediyor. Sizler Kudüs'ü ve Mescid'i Aksa'yı müdafaa ediyorsunuz. Benim burada Cenab-ı Haktan niyazım şudur Filistin halkının bu özgürlük mücadelesinde herkesin destekçi olması Filistin'e herkesin yardım etmesini Kudüs özgürleşene kadar bu mücadelinizi devam ettirmenizi istiyorum. Amerikan mallarını, İsrail mallarını, Amerika ve İsrail'e bağlı her şeyi terk etmenizi onların mallarını boykot etmenizi istiyorum. Bizler Kudüs'ü siz Türk halkıyla beraber koruyacağız ve Kudüs'ü sizlerle beraber yardım etmeye çalışacağız. Bana bu fırsatı veren Belediye "Başkanı'na, Belediye kurumlarına ve burada bulunan Sivil toplum kuruluşlarına ve en önemlisi burada toplanan Bağcılar halkına şükranlarımı arz ediyorum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun" dedi.