Bağcılar-kabataş Arası 31.5 Dakikaya İnecek

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında Akşemsettin-Veysel Karani İstasyonu TBM çıkışı gerçekleşti.

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında Akşemsettin-Veysel Karani İstasyonu TBM çıkışı gerçekleşti. Kabataş-Mahmutbey metro hattının kazı çalışmalarının yüzde 75 oranında bittiğini belirten İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Proje tamamlandığında vatandaşlar Bağcılar Mahmutbey'den Kabataş'a 31.5 dakikada gidebilecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattında Akşemsettin-Veysel Karani İstasyonu TBM çıkışı programına katıldı. TBM çıkış töreninde Başkan Topbaş'a, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda davetli eşlik etti.

Başkan Topbaş'ın telsizden verdiği talimatla harekete geçen TBM makinesi, kısa sürede Akşemsettin ile Veysel Karani istasyonu arasındaki tüneli açarak, iki istasyonu birbirine bağladı.19 istasyondan oluşan ve 8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattının 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

"Şuanda İstanbul'da 151 kilometre metro hattı inşaatı var"

Akşemsettin-Veysel Karani istasyonu TBM çıkış töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Şu anda yerin 35 metre altındayız. Bütün metro hatlarımızda on binlerce insan gayretle çalışıyor. Şuanda İstanbul'da 151 kilometre metro hattı inşaatı var. 149 kilometre faal vaziyette raylı sistemimiz var. Geldiğimiz zaman Aksaray tramvayı dahil olmak üzere 45 kilometreydi. İstanbul'un yerin altını demir ağlarla örüyoruz ve hedef olarak İstanbul raylı sistemlerde bin kilometreye erişecek. Rüzgar ne taraftan eserse essin başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleri yandaşları veya destekçileri yurtiçi, yurtdışı nereden gelirse gelsin bu millet ve bu ülke hedefine erişecek. Önümüzde hiçbir engel evvel Allah tanımıyoruz" dedi.

"Vatandaşlar Bağcılar Mahmutbey'den Kabataş'a 31.5 dakikada gidebilecek"

Belediye olarak çok büyük bir maddi yükün altına girdiklerini söyleyen Başkan Topbaş, "Dünyanın hiçbir belediyesinin kaldıramayacağı bir yükün altına girdik. Çok ciddi bir yatırımla bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şuanda bulunduğumuz metro hattının maliyeti 3 milyar 700 milyon TL maliyeti var. 24 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Bağcılardan çıkan bir insan Kabataşa 31,5 dakika gibi bir sürede gelecek. İnsanlar randevularına zamanında gidebilecek" diye konuştu.

"Hedefimiz 11 milyon insan kullanabilecek metro ağı yapmaktan bahsediyoruz"

İstanbul'da 3 milyona yakın vatandaşın metro kullandığını belirten Başkan Kadir Topbaş, "İstanbul biz görev geldiğimiz zaman 540 bin civarında insan raylı sistem kullanmaktaydı. Bugün 3 milyona yakın insan kullanıyor. Hedefimiz 11 milyon insan kullanabilecek bir metro ağı yapmaktan bahsediyoruz. Yani milyonlarca insan yer altında hareket halinde olacaklar ve zamanı çok doğru kullanmış olacaklar" şeklinde konuştu.

"Kabataş- Mahmutbey metro hattı çalışmasının kazılarının yüzde 75'i tamamlandı"

İstanbul olarak teknolojileri yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Topbaş, "Bu metro çalışmasında yüzde 75 civarında kazı çalışması tamamlandı. Bu metro ağında 5 TBM dediğimiz dev matkap düşünün. Köstebek dediğimiz cihaz yerin altını kazarak ilerliyor. Bu TBM'lerden bir tanesinin görevi bitiyor buradan çıkış yapacak. İstanbul olarak bizler yenilenen bütün teknolojileri yakından takip ediyoruz. Daha önce yapılan metroların teknolojik ömürleri farklı. Burada 300 tane vagon olacak ve bu metrolar akıllı araçlar olacak. bu metrolar sürücüsü olmadan hareket edecek ve durağa gelerek yolcusunu alıp devam edecek. Yolcuların her türlü konforları düşünüldü, yolcular içeride internet kullanacak, telefonlarını şarj edebilecekler" ifadelerini kullandı.