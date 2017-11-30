IHAAW195229-ASA/30-11-2017 - Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı yanında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 30.11.2017 19:52:29 TSI NNNN
- BIST 103.984
- Altın 161,489
- Dolar 3,9260
- Euro 4,6760
- Samsun 10 °C
- İstanbul 16 °C
- Ankara 5 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 10 °C
- Sinop 12 °C
- Giresun 12 °C
- Amasya 5 °C
- Rize 11 °C
- Trabzon 11 °C
- Alman Sevgilisini Öldürüp Betona Gömen Şahıs, Cinayeti Soğukkanlılıkla Anlattı
- Türkiye’nin ’En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Farkındalık Ödülü’ Sdü’nün Oldu
- Çalımbay: “Beni En Çok Memnun Eden Oyun Disiplini Oldu”
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 79 - Trabzonspor: 78
- Bm, Twitter Aracılığıyla Nefreti Yayanları Kınadı
- G. Manisaspor’dan Simpson Açıklaması
- Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı Yanında Silahlı Çatışma Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi.
- Isparta’da Deprem Ve Yangın Tatbikatı
- Kayıp çocuklar drone ile aranacak
- Süslü'nün acı günü
- Avcı: "Hedefimiz Türkiye Kupası’nı Kaldırmak”
- Genelkurmay Çatı Davasına Devam Edildi
- Büyükşehir’den Amatör Spor Kulüplerine Destek
- Memur-sen’den Fetö İçin "Kestane Pazarından Yetiştirilen Hain" Benzetmesi
- CHP İlkadım'a Türkel yeniden aday
Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı Yanında Silahlı Çatışma Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi.
IHAAW195229-ASA/30-11-2017 - Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı yanında silahlı çatışma çıktı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alman Sevgilisini Öldürüp Betona Gömen Şahıs, Cinayeti Soğukkanlılıkla AnlattıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde Alman vatandaşı 39 yaşındaki Rita Darı Winkler'i öldürdükten sonra, cesedini varile koyup üzerine beton dökerek evin bodrum...
Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı Yanında Silahlı Çatışma Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi.IHAAW195229-ASA/30-11-2017 - Bağcılar Namık Kemal Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı yanında silahlı çatışma çıktı.
Genelkurmay Çatı Davasına Devam EdildiFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta...
Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Yönelik Dün Başlatılan Yeni Operasyonda Gözaltı Sayısı 240’a YükseldiFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu...
Şemdinli’de Pkk‘ya Üye Olmaktan Aranan 1 Kişi YakalandıHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.
- Isparta’da Deprem Ve Yangın Tatbikatı
- Orman Mühendisi Atilla Yılmazer;
- Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 Kişilik Sınıfta Okudum”
- Başbakan Yardımcısı Işık Gençlerle Bir Araya Geldi
- Ak Partili Gençlerden Kamu Kurumlarına Ziyaret
- Vali Bilmez’in Eşi Meral Bilmez, İzmir’de Gönül Elçileri Buluşmasına Katıldı
- Liseliler Kansere Karşı 168 Kısa Film Çekti
- Edirne Belediyesine Bir Ödül Daha
- Ak Parti’li Karacan: “Allah’tan Başka Hesap Veremeyeceğimiz Kimse Yok”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bbp Desteği
- İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Öğrencilerle Bir Araya Geldi
- Seydişehir Belediyesi’nden 21 Bin 600 Adet Fidan Dağıtımı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan’ı Kabul Etti
- Doç. Dr. Yakışık: “Özellikle Amerikan Filmleri Amaçsız Değildir”
- Maski’den Vatandaşın Talebine Etkili Çözüm
- Başkan Vergili’den ‘Atatürk Heykeli’ Açıklaması
- Şahinbey Belediyesi Mevlid Kandili İçin Özel Program Düzenledi
- Milletvekili Halil Fırat Adıyaman’ın Yıl Dönümünü Kutladı
- Sonuç Odaklı Çalışma İçin Yerinde Tespit
- Başkan Uysal, Otobüs İşletmecilerini Ağırladı
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.