Bağcılar’da Öğrenciler Havuzlardan Ücretsiz Yararlanıyor

Bağcılar'da 6 ile 13 yaşları arasındaki öğrenciler Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Demirkapı, Yüzyıl ve 15 Temmuz Mahallesi'ndeki...

Bağcılar'da 6 ile 13 yaşları arasındaki öğrenciler Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Demirkapı, Yüzyıl ve 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 5 kapalı yüzme havuzundan ücretsiz olarak yararlanıyor. Geçen yıl 3 bin 519 öğrencinin kayıt yaptırdığı havuzlara bu yılın ilk haftasında bin 690 öğrenci başvurdu. Haftanın 4 günü havuza giden öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde hem yüzme dersi alıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Eğitime ve öğretime yaptığı katkılarla öne çıkan Bağcılar Belediyesi, kapalı yüzme havuzlarını bu sene de öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Yaşları 6 ile 13 arasında olan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra bu hizmetten faydalanmaya hak kazanıyor.

Yüzme havuzları haftanın 4 günü 09.00-16.00 arası ücretsiz hizmet veriyor

Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler 15 Temmuz, Yüzyıl, Kemalpaşa, Kazım Karabekir ve Demirkapı kapalı yüzme havuzlarından Pazartesi'den Perşembe'ye kadar haftanın 4 günü yararlanabiliyor. Kapalı yüzme havuzları saat 09.00 - 16.00 arasında hizmet veriyor.

Havuza gelen öğrencilere eğitmenler tarafından yüzme dersi veriliyor. Öğrenciler aynı zamanda serbest yüzerek de havuzun tadını çıkartıyor.

"İnşaatların bitmesiyle ilçemizdeki havuz sayısı artacak"

Bağcılar'da eğitim gören öğrencilerin havuzlara ilgisi çok yüksek. Geçen yıl 3 bin 549 öğrenci havuzlardan yararlanırken bu sayı bu yılın ilk haftasında bin 690 oldu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ebubekir Bölge Parkı'nda yeni bir yüzme havuzunun inşaatı da devam ediyor.

Hizmetlerinde gençlere ve öğrencilere öncelik tanıdıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları söyledi: "Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel eğitimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de havuzlarımız. Modern ve hijyenik olan havuzlarımızda öğrencilerimiz ücretsiz olarak hem eğitim alıyor hem de eğleniyor. Havuzlar, öğrencilerimizin okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine de neden oluyor. Şu anda havuz sayımız 6 ancak yakında bu sayıyı artıracağız" dedi.

Öte yandan, her gün saat 17.00'den sonra Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere ilçe sakinleri Barbaros Mahallesi Semt Havuzu dahil olmak üzere 6 havuzdan faydalanabiliyor.