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Bağcılar’da Okul Önünde Çıkan Çatışmada 2 Veli Ve 1 Öğrenci Yaralandı

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Bağcılar’da Okul Önünde Çıkan Çatışmada 2 Veli Ve 1 Öğrenci Yaralandı
Bağcılar'da Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

Bağcılar'da Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralanmıştı. Çatışmada yaralananların arasında okul önünde çocuğunu bekleyen iki veli ve bir öğrencinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Namık Kemal Caddesi Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışı sırasında okul önünde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada 5 kişi yaralanmıştı. Çatışmada yaralananların arasında öğrenci velileri Ersin Arslan, Zübeyde Serel ile ilkokul öğrencisi İ.T. (10) ve şüpheli Mahsur G., Sinan D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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