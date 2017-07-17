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Bağcılar’da Sahte İçki Operasyonu

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Bağcılar’da Sahte İçki Operasyonu
İstanbul Bağcılar'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken,...

İstanbul Bağcılar'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi suçüstü yakalandı.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 750 şişe sahte içki ele geçirilmişti. Polis ekiplerinin operasyonun devamı niteliğinde yürüttüğü çalışma kapsamında Bağcılar'da tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Baskında yüzlerce şişe içki, imalat sırasında kullanılan alkol ölçüm cihazı, yabancı ve yerli bandroller, kapaklama için kullanılan ısıtma cihazı, alkol ölçüm cihazı ve saf alkol bidonları ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptığı sırada suçüstü yakalanan B.K. ve A.K. emniyete götürüldü.

Bağcılar’da Sahte İçki Operasyonu

Bağcılar’da Sahte İçki Operasyonu

Bağcılar’da Sahte İçki Operasyonu

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