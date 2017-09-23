Bağcılar’da Uyuşturucu Satıcısı Polisle Çatıştı

Bağcılar'da motorize polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen kaçan uyuşturucu satıcısı polisle girdiği çatışma sonucu yaralanarak,polis tarafından...

Bağcılar'da motorize polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen kaçan uyuşturucu satıcısı polisle girdiği çatışma sonucu yaralanarak,polis tarafından yakalandı.

Olay, Bağcılar Kirazlı Caddesi üzerinde polis kontrol noktasında öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Kirazlı Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yaptığı sırada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler şüphelileri gözaltına almak araçtan indirdi. Polis bir şüphelinin üstünde arama yaparken, bu sırada aracın sürücüsü E. U. uygulama noktasından araçla kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı kovalamaya başladı.Ara sokaklara kaçan şüphelinin izini kaybettirme çabası uzun süre devam etti.

Vurularak etkisiz hale getirildi

Kurtuluş Caddesi, Mevlana caddesine sürüklenen kovalamacaya özel harekat ekipleri de destek verdi. Ara sokaklardan kaçamayan E. U. Bağcılar Merkez Camisi önünde kaza yaparak yaya olarak kaçmaya başladı. Güneşli mahallesi 1252 sokakta motorize ekipler tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Motorize ekiplerin dur ihtarına belinden çıkarttığı silahıyla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada karnından vurulan E. U. etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı uyuşturucu satıcısının durumu ciddiyetini koruyor.