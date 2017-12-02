Bağdat Caddesi’nde Feci Kaza

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada motosikletin üzerinde bulunan iki kişi metrelerce havaya fırladı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında yolda ilerleyen araç önce motosiklete ardından da park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce ileri fırlarken, üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bir kişinin öldüğü kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çarpmasıyla motosiklet üzerindeki kişilerin metrelerce havaya fırladığı ve çevreye motosiklet parçalarının savrulduğu görülüyor.