Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık genelgesinde, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun (BMYK) kurulacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık genelgesinde, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun (BMYK) kurulacağı bildirildi.

Buna göre; kurul Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulacak.