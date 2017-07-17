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Bağırsaklardan Oluşan Hastalıklara Çare; Gaita Nakli

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Bağırsaklardan Oluşan Hastalıklara Çare; Gaita Nakli
ABD'de ilk kez 2013'te kronik ishalli hastalarda uygulanarak başarı elde edilen gaita naklini aynı yıl Türkiye'de ülseratif kolit vakasına uygulayarak yüzde...

ABD'de ilk kez 2013'te kronik ishalli hastalarda uygulanarak başarı elde edilen gaita naklini aynı yıl Türkiye'de ülseratif kolit vakasına uygulayarak yüzde 60 oranında başarı sağlayan Gastroentorolog Doktor Didem Karavelioğlu, gaita nakliyle artık bağırsaklardan kaynaklanan hastalıklara çare olunduğunu söyledi.

İlk kez ABD'de zararlı bir bakterinin yol açtığı kolit rahatsızlığında uygulanarak dünya tıp literatürüne geçen gaita naklini, 2013 Nisan ayında Türkiye'de gerçekleştirerek bir ilke imza atan Gastroentorolog Doktor Didem Karavelioğlu uyguladığı gaita nakliyle iyileştirilen bağırsak florası sayesinde yıllarca geçmeyen spastik kolon, iltihaplı bağırsak, kronik ishal, kolit vb. bağırsak hastalıkların tedavisinde çok olumlu sonuçlar alındığını belirterek tıp dünyasında araştırmaların devam ettiğini yakın gelecekte gaita naklinin bağırsak florasının bozulmasından dolayı tetiklendiği tahmin edilen ms, als, parkinson, migren, otizm, anksiyete, depresyon vb. nörolojik hastalıkların tedavisinde de umut ışığı olabileceğini söylüyor.

Merkezi sinir sitemi ile bağırsaklar arasında güçlü bir bağlantı ve her iki yönde güçlü bir haberleşme ağı bulunduğunu ifade eden bağırsakların ikinci beyin olduğuna dikkat çeken Dr. Karavelioğlu, "Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 80'ini bağırsaklarda yapılıyor. Bağışıklık hücrelerinin ise yüzde 70'i bağırsaklarda bulunduğu için bağışıklık sisteminin en önemli organı. Bağırsak florasında bulunan yararlı bakterilerin dengesi bozulduğunda hastalıklar baş gösteriyor. Modern tıbbın babası Hipokrat "Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar, bağırsaklar hasta ise bedenin tamamı hastadır" demiştir. Aşırı antibiyotik kullanımı, yanlış beslenme veya ağır hastalıklar sonrası bozulan barsak florasının; spastik kolon, obezite, kabızlık, kronik ishal, iltihaplı bağırsak hastalıkları, gastrit, buğday ve gıda alerjisi, hipertansiyon, kronik yorgunluk, diabet gibi hastalıklara yol açıyor" dedi. Dr. Karavelioğlu, ayrıca ms, sedef, depresyon, otizm, parkinson, romatoid artrit ve hashimato vb nörolojik ve otoimmün hastalıkların da bağırsak sağlığının bozulmasından dolayı tetiklenebileceğini belirtiyor.

İlk Nakil 2013'te

Şiddetli ülseratif kolit rahatsızlığı yaşayan, bağırsak ameliyatı düşünülen hastaya 2013'te 12 yaşındaki oğlundan alınan gaitayı naklederek iki seans sonrasında çok güzel sonuçlar aldıklarını belirten Karavelioğlu, 1 yıl sonra bağırsağın eski halinden eser kalmadığını hastanın iyileştiğini belirtiyor. Bu ilk uygulamadan sonra bu başarıyı ve tedaviyi duyan İngiltere'den gelen bir hastasının 1 yıl süren kronik ishal hastalığının, eşinden alınan sağlıklı gaita nakliyle tamamen düzeldiğini söylüyor.

Gaita Nakli Nedir? Nasıl Uygulanıyor?

Sağlıklı bir kişiden alınan dışkıdan hazırlanan çözeltinin hastanın bağırsağına endoskopi, kolonoskopi gibi yöntemlerle verilmesine gaita nakli deniyor. Bağırsakta bulunan bakteri dengesinin bozulmasından kaynaklanan flora dengesinin gaita nakliyle düzeltilebileceğini ve bu yolla iyileşme sağlandığını belirten Karavelioğlu, nakilin sağlıklı donör seçilmesi halinde hiçbir riski olmayan bir yöntem olduğunu ifade ediyor. Yöntemde donörün muayene, kan ve gaita tetkiklerinin yapılması, viral hepatit veya HIV taşıyıcısı olmaması, son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanmamış olması gerekiyor.

Uygulamada, hastalığa bağlı olarak seans sayısı belirleniyor, bazı hastalıklarda tek seans uygulanırken, bazı hastalıklarda devam eden nakillere ihtiyaç duyuluyor. Dışkı transferi gerektiğinde birkaç ay sonra tekrarlanıyor. Nakil, tamamen sağlıksız barsak florasını iyileştirerek flora bozukluğundan kaynaklanan hastalıkların iyileşmesini ve şikayetlerin yok olmasını sağlıyor. Gaita nakliyle ülseratif kolit tedavisinde yüzde 60 oranında başarılı sağlanıyor.

Bağırsaklar hasta ise bedenin tamamı hastadır

Bağırsak florasına dost yiyecekler; sindirimi kolay lif kaynağı sebze ve meyveler, bol su kefir, lahana turşusu peynir altı suyu, yoğurt, ananas. Bağırsak Florasına düşman yiyecekler; şekerli, mayalı gıdalar, aşırı karbonhidratlı yiyecekler, alkol, asitli içecekler, küflenmiş gıda, kuruyemiş, inek sütü, konserveler, raf ömrü uzatılmış gıdalar, işlenmiş gıdalar vs.

Bağırsaklardan Oluşan Hastalıklara Çare; Gaita Nakli

Bağırsaklardan Oluşan Hastalıklara Çare; Gaita Nakli

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