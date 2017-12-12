Bağış Yaparken Yazdığı Notla Herkesi Duygulandıran Öğrenci Konuştu

Şanlıurfa'da Arakan ve İdlib için düzenlenen yardım kampanyasına 1,5 lira okul harçlığı ile destek vererek, "Askerimiz, polisimiz sizi kurtaracak" notu...

Şanlıurfa'da Arakan ve İdlib için düzenlenen yardım kampanyasına 1,5 lira okul harçlığı ile destek vererek, "Askerimiz, polisimiz sizi kurtaracak" notu yazan öğrenci bulundu. Mektubu okuyunca duygulanan öğretmen ile notu yazan 6. sınıf öğrencisi Merve Akdemir, İHA'ya konuştu.

Çıkrık kırsal Mahallesi Şehit Orhan İrkarlı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Merve Akdemir, Şanlıurfa Valiliği'nce başlatılan "Arakan ve İdlib'e Yardım" kampanyasına harçlığından 1,5 lira destekte bulunarak, bir de not yazdı. Notta yer alan "Askerimiz, polisimiz sizi kurtaracak" sözleri ise herkesi duygulandırdı. Toplanan yardım zarflarını açan öğretmen Muhterem Darı, yazdıklarından dolayı kız öğrenciyi tebrik etti.

Merve ve öğretmeni İHA'ya konuştu

Mektubu ilk okuduğunda çok duygulandığını söyleyen Muhterem Darı, "Çünkü o zarfın içinden çıkan sadece 2 lira değildi, o 2 liradan daha fazla şeyler çıkmıştı. Merve'nin yaptığı davranış aslında dünyayı çocuklar yönetsin sözünü o kadar çok güzel özetliyor ki. Çünkü o küçücük dünyasıyla, büyük dünyaya büyük dersler verdiğini düşünüyorum Merve'nin. Bütün dünya bu olaya kör sağır dilsiz kalırken, Merve tepkisiz kalmamış. Mektup elimize geçtikten sonra Merve'ye bunun nedenini sordum, çünkü orada bir mektup vardı, çok güzel duygular dile getirilmişti. Neden bunu yazdığını sorduğumda duyduklarımız bizi daha da duygulandırdı. Çünkü Merve orada Türkçe yazı yazmış ve o zarfın oradaki herhangi bir çocuğa ulaşıp onu görüp bir umut elde etmesini istediği için böyle bir şey yazmış. Daha önce Hakan hocamız zarfları dağıtmadan önce, televizyonda izlediklerini söyledi, oradaki çocuklara yapılan işkenceleri gördüğünü ve evdeki kardeşleriyle birlikte bu olaya çok üzüldüklerini belirtti. Eğer onlara bu şekilde yardımda bulunursam hani okurlar, mutlu olurlar buradan kurtulacaklarını inanırlar düşüncesiyle yazdığını belirtti" dedi

6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Merve'nin derslerinde başarılı olduğunu belirten Darıcı, "Yine arkadaşlık ilişkilerinde de aynı şekilde, zaten sevecen bir öğrenci, dostluk kurmayı seven bir öğrenci, seviliyor arkadaşları tarafından. Zaten çok ince hassas bir çocuk böyle düşüncelere sahip olmasa böyle bir şey yapamazdı. Nazım Hikmet, Erzincan depreminde bir şiir paylaşmıştı, "ki istesem de verecek çok şeyim yoktu, ben de yüreğimden verdim" diye. Merve de aynı şekilde onun da kesesinden verecek belki çok bir şeyi yoktu ama o güzel yüreğinden çok güzel bir şeyler verdi" ifadelerini kullandı.

"İşkence görüntüleri üzerine mektubu yazdım"

Geçimini mevsimlik işçilik yaparak sağlayan 6 çocuklu ailenin 2'nci çocuğu olan 10 yaşındaki Merve Akdemir, televizyonda izlediği işkence görüntüleri üzerine mektubu yazdığını belirterek, "O mektubu yazmadan önce haberleri izlemiştim kardeşlerimle birlikte. Onlara işkence yapıyorlar, kurbanlık gibi kesiyorlardı, sonra bırakıyorlardı. Öyle gördüm ve çok üzüldüm, çok etkilendim. Daha sonra okula geldim, öğretmenimiz bize zarfları dağıttı. Sonra eve gittim içimden o satırlar geldiği için yazdım. Mektubu yazarken, "askerimiz polisimiz onları işkenceden kurtarır" diye düşünerek yazdım. O gün çok üzüldüğüm için okula gelmeyecektim, bu haksızlık dedim, gelmeyecektim okula. "Onlar orada işkence görüyorken, bir ekmeğe muhtaçken ben burada okuyorum, olmaz öyle" diye düşündüm. Zaten onlar için yapabildiğim bir şey yok, en azından "yüreğimden vereyim" dedim. Sonra onları yazdım zarfa" şeklinde konuştu.

Zarfların okulda açılacağından bihaber olduğunu belirten Merve, "Okulda açılacağını bilmiyordum, ben şöyle düşünüyordum bize verdikleri zarf burada açılmayacak. Oradaki çocukların eline geçecek diye yazdım, belki de sevinir ve kurtulacağına inanır diye yazdım" şeklinde konuştu.

Mektubun yazıldığı günlerde çalışmak için İstanbul'da olduğunu dile getiren baba Mehmet Akdemir, kızıyla gurur duyduğunu ve daha sonra mektubun içeriğini öğrenince duygulandığını söyledi. Anne Canan Akdemir de bir kaç gün önce birlikte evde televizyon seyrettikleri sırada Merve'nin çok etkilendiğini söyledi. Merve'nin okul harçlığını zarfa koyduğunu belirten anne, "İzlerken ve yazarken çok duygulandı. Anne şunu yazıyorum ve zarfın içine koyuyorum dedi. Ben de bunları destekledim ki mektubun okulda açılacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Merve boş vakitlerinde ise evde bulunan 3 büyükbaş hayvanın beslenmesinde annesine yardım ediyor.