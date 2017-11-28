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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ 10 ADIMDA GÜÇLENDİRİN

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ 10 ADIMDA GÜÇLENDİRİN
Mevsim değişikliği, stres, dengesiz beslenme, uykusuzluk gibi birçok neden bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabiliyor.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için ise doğal besinlerle desteklenmesi gerekiyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, güçlü bir bağışıklık sistemi için önerilerde bulundu.

Hastalıklardan koruyor
Bağışıklık sistemi, vücudun virüsler ve zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon ve hastalıklara karşı doğal koruyucusudur. Bağışıklık sistemi yetersiz olduğunda, sağlıklı dokular ve enfekte olmuş dokular arasında ayrım yapamaz ve dolayısıyla işlevini yerine getiremez. Bunun için bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirmek gerekir.

Bağışıklık sistemini bu nedenler zayıflatıyor
Sağlıklı olabilmek için vücudun immün sistemi; yani bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Bağışıklık sisteminin gelişmesi için ise bebeklik döneminden itibaren yaşamın her döneminde önemli olan bazı noktalar dikkat edilmesi gerekir. Ancak hava kirliliği, dengesiz ve kötü beslenme, yoğun stres, mevsim değişiklikleri sigara, kimyasallar, genel hijyen kurallarının yerine getirilmemesi, aşırı kilo, kalitesiz uyku gibi sebepler bağışıklık sistemini zayıflatabilmektedir.

Bağışıklık sisteminizi desteklemek için bunlara özen gösterin
Taze hayvansal yağlar, kemik ve et suları tüketin. Bu besinler hasarlı olan bağırsak duvarını da iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Beslenme planınızda sıklıkla soğan ve sarımsağa yer verin. Kendinize doğal bir antibiyotik yapmak isterseniz; 2 litre saf limon suyuna ezilen 40 diş sarımsağı ezerek ekleyin ve bu karışımı kavanoza koyun, karanlıkta 1 ay bekletin. Bir ay sonra her sabah ya da akşam yarım çay bardağı içebilirsiniz.
Taze sıkılmış sebze suları tüketebilirsiniz. Taze sebze suları, vücutta birikmiş olan ağır metal ve toksin atıklarını temizler.

Düzenli yeşil sebze tüketin. Maydanoz, kişniş, yeşil soğan, roka gibi bu grup alkali besinler vücudun ph dengesini korur.

Probiyotik besin destekleri ve doğal fermente gıdalar tüketin. Ev yoğurdu ve turşu en güzel probiyotiklerdir.
Soğuk pres yağlar, zeytinyağı, balık yağları, kabuklu yemiş ve tohum yağları tüketin.
Tüm aşı ve hijyeni sağlanan bir evcil hayvanı beslemek, çocuğunuzun da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Egzersiz hayatınızın bir parçası olmalıdır. Fiziksel yapınıza uygun olarak düzenli olarak egzersiz yapın. Egzersizlerinizi yaparken bol oksijenli bir havayı tercih edin.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mümkün olduğunca havuz yerine göl, nehir, deniz gibi doğal temiz sularda yüzün.

Güneşi görebildiğiniz her gün 30 dakika güneşlenin.

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