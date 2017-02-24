Bağlama Beşlisi Coşturdu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğü tarihi Ramazanoğlu Konağı'nda resitaller dizisi Bağlama Beşlisi konseriyle...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğü tarihi Ramazanoğlu Konağı'nda resitaller dizisi Bağlama Beşlisi konseriyle sürdü. Bağlama Beşlisi, Anadolu'nun gönüllerde taht kuran eserleri ustalıkla seslendirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bağlama sanatçıları Yunus Sonay, Fuat Özdemir, Göray Çakar, Eser Kurt ve Halil Yıldırım'dan oluşan Bağlama Beşlisi, Ramazanoğlu Beyliği döneminin saray selamlığı olan ve Osmanlı Padişahları Kanuni Sultan Süleyman ile 4. Murat Han'ın misafir edildiği 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nda sanatseverlerin karşısına çıktı. Bağlama Beşlisi, Anadolu insanının aşkını, sevincini, mutluluğunu, hüznünü, acısını, hasretini ve ayrılığını anlatan türküleri seslendirdi. Bağlama virtüözlerinin canlı performansı Adanalı sanatseverleri mest etti.

Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bürokratları sanatçılara anı plaketi vererek, teşekkür etti. Yunus Sonay, Fuat Özdemir, Göray Çakar, Eser Kurt ve Halil Yıldırım, tarihi atmosferdeki konser organizasyonu ile kendilerini Adanalılarla buluşturan Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.