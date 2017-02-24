  • BIST 88.797
  • Altın 144,335
  • Dolar 3,5772
  • Euro 3,7827
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Bağlama Beşlisi Coşturdu

» »
Bağlama Beşlisi Coşturdu
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğü tarihi Ramazanoğlu Konağı'nda resitaller dizisi Bağlama Beşlisi konseriyle...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezine dönüştürdüğü tarihi Ramazanoğlu Konağı'nda resitaller dizisi Bağlama Beşlisi konseriyle sürdü. Bağlama Beşlisi, Anadolu'nun gönüllerde taht kuran eserleri ustalıkla seslendirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bağlama sanatçıları Yunus Sonay, Fuat Özdemir, Göray Çakar, Eser Kurt ve Halil Yıldırım'dan oluşan Bağlama Beşlisi, Ramazanoğlu Beyliği döneminin saray selamlığı olan ve Osmanlı Padişahları Kanuni Sultan Süleyman ile 4. Murat Han'ın misafir edildiği 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nda sanatseverlerin karşısına çıktı. Bağlama Beşlisi, Anadolu insanının aşkını, sevincini, mutluluğunu, hüznünü, acısını, hasretini ve ayrılığını anlatan türküleri seslendirdi. Bağlama virtüözlerinin canlı performansı Adanalı sanatseverleri mest etti.

Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bürokratları sanatçılara anı plaketi vererek, teşekkür etti. Yunus Sonay, Fuat Özdemir, Göray Çakar, Eser Kurt ve Halil Yıldırım, tarihi atmosferdeki konser organizasyonu ile kendilerini Adanalılarla buluşturan Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

Bağlama Beşlisi Coşturdu

Bağlama Beşlisi Coşturdu

Bağlama Beşlisi Coşturdu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilüfer Belediyesi Bisikletlerini Bekliyor24 Şubat 2017 Cuma 11:13
  • İzmir’de Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Kesintisiz Su İçin Çalışıyorlar24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Başkan Gökçek’ten, Chp’ye Karşı 2 Dava Zaferi Daha24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Rektör Gündoğan’ın Hocalı Katliamı Yıldönümü Mesajı24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Yalova’da İstiklal Marşı Yarışması24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Bağlama Beşlisi Coşturdu24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Kadın Çiftçiler Ekolojik Olarak Ürünlerin İşlenmesi Ve Paketlenmesi Konusunda Eğitilecek24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Vali Karaloğlu’dan Turizmcilere ‘Aynı Hedef’ İşareti24 Şubat 2017 Cuma 11:03
  • Yenimahalle’den Engellilere Tam Destek24 Şubat 2017 Cuma 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti