Bağlama Eğitimi Başladı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyet gösteren Yüreğir Gençlik Merkezi tarafından bağlama eğitimine başlandı.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyet gösteren Yüreğir Gençlik Merkezi tarafından bağlama eğitimine başlandı.

Kültürü, duyguları ve düşünceleri dile getiren Türk Halk Müziğinin yayılıp yaşatılmasını sağlamak ve gençlerin serbest zamanlarının bu tür olumlu etkinliklerle değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Yüreğir Gençlik Merkezi Müzik Kulübü bünyesinde gençlere ücretsiz olarak bağlama eğitimi veriliyor.

Yüreğir Gençlik Merkezi Bağlama Eğitmeni Ayşe Coşar tarafından 8-29 yaş arasındaki gençlere açılan bağlama eğitiminde, nota, bağlama ve mızrap vuruşları, bağlama teknikleri ve tutuşu, oturuş şekli, notaların süreleri, notaların sesleri ve uygulamalı eğitim gibi konular öğretiliyor.

Bağlama eğitimlerine katılan gençler 120 saat eğitimden geçecek ve eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaya sahip oluyor.