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Bağlar Mahallesi Yolunda Çalışma

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Bağlar Mahallesi Yolunda Çalışma
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkanlığı, Bağlar Mahallesi'nin ara ve bağlantı yollarına stabilize malzemesi döktü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkanlığı, Bağlar Mahallesi'nin ara ve bağlantı yollarına stabilize malzemesi döktü.

Hakkari Belediyesi, kente modern bir şehir görünümü kazandırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Şehir merkezinde yapılan "Prestij Cadde" uygulaması, peyzaj çalışmaları, estetik duvar uygulaması ile Hakkari'ye modern bir görünüm kazandıran Hakkari Belediyesi, "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi ise devam ediyor.

Yol çalışma sezonunun bitmesine rağmen havaların iyi gitmesini fırsat bilen belediye ekipleri, yolları çamurdan geçilmeyen Bağlar Mahallesi'nin ara ve bağlantılarında stabilize çalışması başlattı. Yaz aylarında ise asfalt çalışmalarının birçok mahallede devam edeceği belirtildi.

Hakkari'ye hizmet yapmanın ötesinde en iyi, en kaliteli, en verimli ve en doğru hizmetleri kazandırmak için çaba harcadıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Belediyesi olarak "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" hazırladık. Bu kapsamda Hakkari'nin temel sorunlarını çözmek için projelerimizi önümüze alarak ilerliyoruz" dedi.

Mahalle yollarında büyük çukurların oluştuğunu ve araçların bile güçlükle mahalleye girebildiğini belirten Bağlar Mahallesi sakinleri ise, geçit vermeyen yollarına stabilize malzemesi döken belediye ekiplerine teşekkür ederek, yaz aylarında ise yollarının asfaltlanması talebinde bulundular.

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