Bahar Futbol Turnuvasında Takımlar Final Maçına Çıkacak

Bilecik'in Vezirhan beldesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın sonuna gelinirken, 2 takım final maçında şampiyonluk mücadelesi...

Bilecik'in Vezirhan beldesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın sonuna gelinirken, 2 takım final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz günlerde Vezirhan'da başlayan Bahar Futbol Turnuvası'nda birbirinden zorlu 2 grupta oynanan maçlar sonrası finale yükselen San Marinospor ve Çikaskondikasspor takımları şampiyonluk, Vatanseverlerspor ve Dirilişspor takımları ise üçüncülük maçına çıkacaklar.

Öte yandan üçüncülük maçı 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 17.45'de Belde Stadın'da, final maçının ise aynı gün ve aynı sahada saat 18.45'de oynanacağı belirtildi.