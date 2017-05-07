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Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

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Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) bağlı Ereğli Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen bahar şenliğindeki futbol turnuvasında...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) bağlı Ereğli Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen bahar şenliğindeki futbol turnuvasında şampiyon Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 1. Sınıf öğrencilerinden oluşan Denizciler Takımı oldu.

BEÜ'ye bağlı Kdz. Ereğli MYO tarafından düzenlenen bahar şenlikleri çeşitli eğlenceler, oyunlar, konserler ve spor müsabakaları ile sona erdi. MYO'da bölümler ve sınıflar arsında düzenlenen ve 12 takımın 20 maçta mücadele ettiği futbol turnuvasının finali Kdz. Ereğli Belediyesi Kışla Tesisleri'nde oynandı. Turnuva finalinde şampiyon takım Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 1. Sınıf öğrencilerinden oluşan Denizciler oldu. Oynanan final maçına Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago ve Ayhan Atay katılarak birincilik, ikincilik madalyalarını ve şampiyonluk kupasını öğrencilere verdi. Üniversite öğrencileri turnuvaların başından itibaren desteğini esirgemeyip kendilerine her türlü konuda destek olan Kdz. Ereğli Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

Bahar Şenliğindeki Futbol Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

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