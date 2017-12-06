Bahçeci Sağlık Grubu 12. Tüp Bebek Merkezini Ankara’da Açıyor

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 bin bebeğin dünyaya gelmesini sağlayan Bahçeci Sağlık Grubuna ait tüp bebek merkezi başkent Ankara'da açılıyor.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 bin bebeğin dünyaya gelmesini sağlayan Bahçeci Sağlık Grubuna ait tüp bebek merkezi başkent Ankara'da açılıyor.

Bünyesinde 4'ü Türkiye'de ve 8'i komşu ülkelerde olmak üzere toplam 12 tüp bebek merkezi barındıran Bahçeci Sağlık Grubunun Genel Müdürü Ahmet Hamdi Bahçeci, yatırımlarını ihtiyacı olan bölgelere yaptıklarını belirterek, "Hizmetimizi ihtiyacı olanların ayağına götürüyoruz. Böylelikle tüp bebek tedavisi için İstanbul'a gelmek durumunda kalan çiftlerin zaman ve maliyet kaybını da önlemiş oluyoruz" diye konuştu.

Ankara Tüp Bebek Merkezinde dünya standartlarında embriyoloji laboratuvarı, en son geliştirilen ultrasonografi cihazları, ameliyathaneler ve konforlu hasta odalarıyla hizmeti anne-baba olma hayali kuran çiftlere ulaştırdıklarını bildiren Bahçeci, Ankara'da açılan merkez ile birlikte başkent ve civar illerdeki tedavi standartlarını ciddi oranda yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yolun öncelikle doğru teşhis ve bu teşhise uygun başarısı kanıtlanmış tedavi yöntemlerini uygulamak olduğunu belirten Bahçeci, "Bugüne kadar çiftlerin bebek hayalini gerçekleştirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de Diyarbakır'dan sonra Ankara'da da açtığımız yeni merkezimiz ile tüp bebek tedavisi için İstanbul'a gelen çiftlerimizin sağlık göçünü engellemek için çaba sarf ediyoruz. Halkımıza kendi memleketlerinde tedavi olabilecekleri imkanları sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kişiye özel tedavi yaklaşımı ve bilimsel gelişime katkı sağlayan uzman kadrosu sayesinde Newsweek tarafından dünyanın en iyi üç tüp bebek merkezinden biri seçilen Sağlık Grubunun bünyesinde gerçekleştirilen tüp bebek uygulamaları ile her yıl ortalama yüzde 30 civarında büyüme sağladıklarını bildiren Hamdi Bahçeci, "Bu artışın kurum olarak teknoloji ve inovasyonu tedavide etkin bir şekilde kullanmamıza bağlı olduğunu gözlemliyoruz. Yüksek başarı elde etmek ve bu başarıyı sürekli olarak daha da iyileştirmek için kurumsal açıdan üç şartımız var; yenilikçi olmamız, etkin şekilde sunulan tanı ve tedavilere odaklanarak teknoloji ile iç içe olmamız ve kişiye özel tedavi planlamaları yapmamız" diye konuştu.