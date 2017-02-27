Bahçe’de İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni Düzenlendi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından "Bahçe'de Tarımsal Gelişmeler ve İyi Tarım sertifika Töreni" düzenlendi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından "Bahçe'de Tarımsal Gelişmeler ve İyi Tarım sertifika Töreni" düzenlendi. Gerçekleştirilen sertifika töreninde, Bahçe'de ki tarımsal gelişmeler, tarımın durumu, ve yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen törene İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin , Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, İlçe Emniyet Amiri, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam,Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, Müdür yardımcısı Ayşe Sönmez Sarı, Osmaniye Ziraat Odası Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner,Osmaniye Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Recai Alibekiroğlu, Osmaniye Baro Başkanı Dilem Aksoy, Hasanbeyli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü, Bahçe AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Açıkgöz,MHP İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, İl Genel Meclis üyesi Ali Kılıç, Kurum Müdürleri ,Sivil Toplum Temsilcileri, Köy Muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ile yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi ve genç nüfusun tarımsal üretimde yer almasının temel amaçları olduğunu vurgu yapan Bahçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Şahin, "Bu amaç doğrultusunda, İyi tarım uygulamalarına zeytincilik tarımında geçilmiştir. Hedefimiz ise tarımsal alanda ilçemize katma değer sağlayan kiraz üretiminde de geçmek, pazarlama alt yapısını iyileştirmek, Üretici ve Tüketici arasındaki fiyat farkının oluşumuna sebep olan unsurları ortadan kaldırmaktır. Bu gelişmeler tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek olup, tarımsal geliri arttıracaktır" dedi.

Hedeflerinin kısa vadede gerçekleşmesi için ilgili kamu kurumları ile ortak istişareler yaptıklarını belirten Şahin, "Siz değerli çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için özveri ile çalışmaktayız. Bu toplantının ilçemiz tarımına ışık tutacağına inanıyor, biz Odaların bu şekilde çalışmasını sağlayan ve destek veren, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a ve Akdeniz Bölge Başkanı Sayın Bahadır Sezgin beye saygılarımızı sunar, İlçemiz tarımının gelişiminde katkılarını esirgemeyen değerli protokole ve kıymetli çiftçilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Osmaniye'ye sağlanan tarımsal destekleme miktarlarından, iyi tarım uygulamasının çiftçilere sağlayacağı avantajlardan bahseden Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneğin ve iyi tarım uygulamalarının Bahçe ilçesi çiftçilerine hayırlı olmasını diledi

Daha sonra kimyasal atıkların çevreye zararı ve cezai uygulamalar konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Personellerinden Çevre Mühendisi Adem Özyurt ve GREEN CERT Yetkilendirme ve Belgelendirme Şirket Müdürü Murat Kılıç bilgilendirme konuşmaları yaptı.

Konuşmaların ardından plaket ve sertifika törenine geçildi.