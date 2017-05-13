Bahçeler Arasında Orman Yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Bahçeler arası mevkiinde çıkan yangında arazi sınırlarındaki ağaçlar yandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Bahçeler arası mevkiinde çıkan yangında arazi sınırlarındaki ağaçlar yandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir bahçede kurut ot ve dalladı yakmak isteyen bir kişi ateşin sınırlara sıçraması ile alevler büyüdü. Bölgede bulunanlar Bayramiç Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye alevlerin bulunduğu alana ulaşamadı. Bunun üzerine Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istendi. Yangın mahalline gelen Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü yangına ilk müdahale aracının ile alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü.