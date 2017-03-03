Bahçeli-Ecevit-Erdoğan (2)

Değerli okurlarımızdan gelen talep üzerine dünkü yazımı biraz daha genişletme gereği duydum. Bahçeli 1999 seçimlerinde, diğer partilerin başbakanlık tekliflerini reddederek B.Ecevit’in başbakanlığında 57. hükümeti kurduğunu dün yazdım. Ne kongre, ne kaset hiçbir baskı veya tehdit unsuru yokken, Bahçeli’ye göre ‘ülke menfaatleri bunu gerektiriyor’ du.

Ecevit özellikle 1978’de diğer partilerden, ‘KUMAR BORCU OLMAYAN 11 MİLLETVEKİLİ ARIYORUM’ diyerek, aslında tam da borçlu 11 milletvekilini Adalet Partisi (AP)’den satın alıp, hepsini bakan yaparak kurduğu 13 aylık hükümet sürecinde Türkiye’yi adeta kan denizine çevirdi; siyasi olaylarda can kaybı günlük 25 kişiyi geçti; Kahramanmaraş gibi şehirlerde kitlesel kıyıma dönüştü.

Ecevit Ülkücüleri ölüme mahküm etti.

Tuncay Mataracı ve Hilmi İşgüzar gibi bakanlar yolsuzluktan daha sonra tutuklandı. Militan düzeyinde kişiler İçişleri ve MEB oldu. Silahlı propaganda örgütü mensupları devletin belirli kurumlarını ele geçirdi. Binlerce Ülkücü ‘ölüm sürgünlerine’ gönderildi. Kimi gideceği yere ulaşamadı, ulaşanlar geri dönemedi, sürüldükleri yerlerde katledildi.

Ecevit, bir kez olsun ‘Türk milleti’ demedi, ‘Türkiye halkı’ da demedi, Erdoğan’ın ’39 etnik köken’le ifade ettiği gibi; her zaman ‘Türkiye halkları’ dedi. Amaç eski yaraları kanatmak veya yeni yaralar açmak değil; dünle bugünü kıyaslamaktır.

Bahçeli 80 öncesinin Ecevit’iyle hükümet kurmadı. Ecevit, 1980’den sonra ne ‘mutasyon’ ne de ‘evrim’ teorisiyle açıklanabilecek bir değişim geçirdi. Lügatında ‘milli’ bulunmayan Ecevit; ‘milli sol’ anlamında ‘Ulusal sol’ diye özetlediği bir değişim ve evrimle yeni bir kimlik ve kişiliğe büründüğü için Bahçeli onunla hükümet kurdu.

Bu hükümetin doğrusu da yanlışı da oldu. Bakanlıklarında Ecevit’in değişimine uymayanlar da oldu. Bahçeli bu uyumsuzlukları da sineye çekti. Ancak Ecevit’in partisi dağıldı; DSP’li bakanların da içinde olduğu, İsmail Cem’in kurduğu ‘Yeni Türkiye Partisi’ne transferlerle, 57. Koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybedecek duruma geldi. Sağlık nedenleriyle 276 gün Başbakanlığa gelemeyen Ecevit’in hastalığı ve mecliste eski DSP’li yeni ‘Yeni Türkiye Partisi’ mensupları hükümet kurma çalışmaları başlatınca, Bahçeli ‘kararı’ istifacılar değil; millet versin diyerek ‘erken seçim kararını’ açıkladı.

Yeni Erdoğan’la işbirliği

Bahçeli yeni Ecevit’le olduğu gibi; PKK ile müzakere yapan, Türk milletini etnik kökenle tanımlayan Erdoğan’la değil; ‘Aziz Türk milleti’ diyen, Rabia’yı ‘Tek vatan,tek millet, tek bayrak,tek devlet’ olarak açıklayan, ‘Cumhuriyettin teminatı’ olduğunu söyleyen Erdoğan’la işbirliği yaptı.

Ecevit’in o denli değiştiğine kolayca inananların, Erdoğan’ın bu denli değişmesine inanmakta zorluk çekmesi anlayışla karşılanabilir. Ancak Erdoğan’ın değişmesinden rahatsız olmaları aynı şey değildir. Kuşku tedbir almayı gerektirir ve gereklidir, ancak önyargı gerçeklerin görülmesine engeldir, yargısız infaza neden olur ki bugün Bahçeli’ye yapılan budur.

Bahçeli-Ecevit işbirliğinin DSP içerisinden sabote edildiği gibi; Bahçeli Erdoğan işbirliği de zaman zaman AKP tarafından sabote ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani’nin Kürt Yönetim Bölgesi’nin bayrağının asılmasını eleştirirken; "Sayın Başbakan, talihsiz şekilde, 'bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor' dedi. Bilmelidir ki bayrak hikaye değildir, Irak Anayasası'nda Barzani'ye özgü bir bayrak yoktur.

Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz." ifadesini kullandı ve Barzani’yi Türkmen katliamından sorumlu tuttu.

Peşmerge’de de kural ihlali vardı

Daha önce de uluslararası kurallar çiğnenerek, Irak Devleti’nin tanımadığı sözde Peşmerge güçleri; gerçekte PKK militanları ağır silahlı bir şekilde, ABD üniformalarıyla Türkiye üzerinden, TSK’nın desteğiyle Kobani’ye geçmişti. TBMM devlet ordularına izin verebildiği halde, bu statüye aykırı bölgesel, silahlı milislerin Türkiye’ ye giriş izin verilmişti. Irak Devleti bu durumu kınamıştı.

Bugün Türkiye’ye 30 km uzaklıktaki Kobani PKK ve uzantılarının elinde. Aynı hata ‘bayrak’ asma krizine neden oldu. Eski uygulamalarla yeni Türkiye inşa edilebilir mi? Einstein ‘’Aynı şey yapılarak, farklı sonuç beklemek, ahmaklığın tanımlarındandır’ diyor. Bahçeli