Bahçeli - Ecevit - Erdoğan

Bahçeli, 1999’da DSP dışındaki partilerin desteklediği hükümetin başbakanlığını kabul etmeyerek, B.Ecevit’in başbakan yardımcısı olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nı DSP’ye vererek 57. hükümet kurarken Bahçeli’yi kutlayanlar da eleştirenler de oldu.

Ben şiddetle eleştirenlerdendim. Türkiye Eğitim Sen yöneticisiydim. Görevinden alınan 17 bin kamu çalışanı hakkındaki idari mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı DSP’li bakanlıklarca uygulanmadı. O zaman bu koalisyonu övenler, bugün Bahçeli’nin çıkarları için Erdoğan’la işbirliği yaptığını iddia ederek Bahçeli’yi yerenler, bunu ülke çıkarları için değil; Başbakan’ın da söylediği gibi; ya Bahçeli’yi tanımadıklarından ya da işlerine gelmediğinden bunu yapıyorlar.

‘Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batmak üzeredir.’ sözündeki gibi; at arabasının direği büyüyüp selvi (servi) ağacına dönüşüyorsa orada da bir sorun var demektir.

MHP Lideri D.Bahçeli’nin CumhurBaşkanı Erdoğan-Binali Yıldırım ve Ak Parti’yle Türkiye’nin sorunlarına ortak çözüm arayışını, örtülü bir şekilde eleştiren Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, eleştirinin dozunu aşarak açık ve seçik olarak MHP’yi ‘Kürt’ halkına, ‘Kürt’ halkını MHP’ye karşıymış gibi gösterdi.

Farklı tarihli iki yazısında şu ifadeleri kullandı: ‘AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım... AK Parti açısından MHP iki ucu keskin bıçak…’dedi.

Türk seçmenin de ‘Kürt’ seçmenin de kabul etmeyeceği, MHP için ise hiçbir surette söz konusu olmayan ‘Türk-Kürt ayrımı’ yapılan bu yazılara Bahçeli’nin tepkisi çok sert oldu.

Rakiplerine sevgide serbestlik, saygıda zorunluluk ilkesiyle hitap eden Bahçeli, bölücü yazısından dolayı Selvi’ye karşı bugüne kadar hiç kullanmadığı bir terminolojiyle cevap verdi:

‘Selvi, MHP ve Türkiye düşmanı, biz Selvi’nin soy isim olduğunu düşünürken, araştırıp at arabalarının yanlarındaki küçük direkler olduğunu da öğrenmiş olduk…

MHP’yi Kürt kardeşlerimizin karşısında gösteren, bu bahaneyle kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır.

Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye menfi tutumu, hadi bellidir diyelim; peki AKP’ye dost mu, yoksa hasım mıdır? Bu sorunun cevabı ise belirsizdir."

Bahçeli’nin açıklamaları üzerine Selvi de Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kullandığı ifadeleri ‘Küfürname’ olarak yazdığını hatırlatarak, şerefine laf söyletmeyeceğini, adalet önünde Bahçeli’yle hesaplaşacağını söyledi.