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Bahçeli: Zehir zemberek ‘evet’

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MEHMET AKSOY

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  referandumla ilgili zehir zemberek; insanın içine işleyen, son derece sert ve ağır açıklamalar yaptı: ‘Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır… Başkanlık sistemine neden tamam demişiz, bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır.’

Yüzme bilmeyen Türkiye boyunu aşan suya gömülmüş, dibe vurmuştur. Ya boğulacak ya da dibe vurarak, sıçrayacaktır. Bu sıçramanın daha derine doğru değil; kıyıya; sığ sulara doğru olmasını ve Türkiye’nin kurtulmasını sağlamak için, Bahçeli’nin Erdoğan’la işbirliği zorunlu hale geldi. Çünkü boğulacak olan Erdoğan değil; Türkiye’dir.

‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu’ sözündeki gibi; Bahçeli, yalnız yürümenin mümkün olmadığı bir yolda mutlaka bir yol arkadaşı seçecekse,  seçeceği kişinin Doğu Perinçek ve yandaşları değil Erdoğan olacağını söylüyor. Aslında Doğu Perinçek’i seçmenin Türkiye’ye bir yararı da yoktur.

Önceden kimin ne söylediği veya yaptığını tartışmanın, eski yaraları kanatma ve yeni yaralar açmanın zamanı da değildir bugün. Türkiye’nin çok şey kaybettiğini, tüm kurul ve kurumlarının dağıldığını, içerde ve dışarıda tarihinin en zor günlerini yaşadığını, ancak Erdoğan’ın seçim kaybetmediğini ve Erdoğan’sız bir modelin söz tousu olmadığını gören Bahçeli, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek yeniden yapılanma ve değişim için Erdoğan’la masaya oturuyor.

Türkiye’yi bu duruma düşürenlerin, tek başına bu durumdan kurtarmalarının mümkün olmadığını, aynı şey yapılarak farklı sonuç beklenmeyeceğini düşünen Bahçeli, Erdoğan’nı Kandil’e, İmralı’ya, Vaşington’a muhtaç etmemek, PKK ile müzakere değil; mücadele etmek, sırtını Batı’ya dayayarak T.C. Devleti’ne meydan okuyan, dokunulamayan HDP-BDP vekillerine dokunmak için elini uzattı.

Demokrasi ve hukuk adına kaygı duyduğunu söyleyenler demokratik, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediğini, meclis çoğunluğunu kendilerinin oluşturduğunu ve bu şartlarda Erdoğan’ın sahip olmadığı veya olamayacağı yetkilerle donatıldığını mı düşünüyorlar?  Yoksa, Erdoğan’ın Türkiye’yi bu duruma düşüren ortaklarıyla değil de Bahçeli ile yola devam etmesinden mi rahatsızlık duyuyorlar? İşbirliğini, ‘evet’ veya ’hayır’a indirgemeden, bu açıdan da düşünmek gerekir.

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