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Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü

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Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kağıt üzerine çizerek anlattığı seçim ittifakı formülünü "Cumhur ittifakı" olarak adlandırdı.

İttifak konusunun siyasi hayatta yasal olmadığına işaret eden Bahçeli, "Seçim yasalarında bir değişiklik yapılacaksa, nasıl ki referandum sırasında bazı partiler bir araya gelip 'Hayır', bazıları da bir araya gelip 'Evet' bloğunu oluşturdu, bunun önümüzdeki günlerde seçimlere de yansıması ihtimalini dikkate alacaksak o zaman ne yapmamız gerekiyor? İttifakı yasal hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur ittifakı" ismini kendisinin koyduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Eşzamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, birinci turda sonuç alınamazsa ikinci turda kalacak. O zaman birinci turda seçimi alabilmesi için cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 artı 1'i yakalaması lazım. İşte esas baraj orası." 

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