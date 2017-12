Bahçeli’den Seçim İttifakı Ve Ataşehir Belediye Başkanının Görevden Alınmasına İlişkin Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunları da dikkate alarak önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İYİ...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunları da dikkate alarak önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İYİ Parti ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Biz onu söylüyoruz. Efendim bunlar böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı? Biz de diyoruz ki C ittifakı olabilir, tartışınız diyoruz. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir. Oradaki C'nin anlamı bize göre budur" dedi.

Antalya'da belediye başkanları toplantısının kapanış oturumuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. 2019 yerel seçimleri ile milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha etkin ve verimli çalışma yapabilmek için toplantı yaptıklarını kaydeden Bahçeli, görevden alınan CHP'li belediyeler, Rıza Sarraf, Kudüs ve 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerdeki görevden alınmalarla ilgili soru üzerine Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde söz konusu olmayan konulardır. Bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde soruşturmayı gerektirecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır ama hata kusura dönüşürse başkaları gibi, başka şeyler olur. Allah'a çok şükür bizim belediye başkanlarımızın eskiden bu yana hep söyleriz, "Alnımız açıktır başardığımızda öpülmek üzere, ensemiz açıktır kabahatte tokat yemek üzere" diye konuştu.

"C ittifakı" açıklaması

2019'da cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakına karşılık C ittifakı olabileceğinin sinyalini veren Bahçeli, "İttifak kapalı açık, geçmişte de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen değişiklikler sırasında bazı hayır grubu oldu. Bunları da dikkate alarak önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İYİ Parti ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Biz onu söylüyoruz. Efendim bunlar böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı? Biz de diyoruz ki C ittifakı olabilir, tartışınız diyoruz. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakı aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir. Oradaki C'nin anlamı bize göre budur" diye konuştu.

Uyum yasasıyla ilgili görüşlerini ifade eden Bahçeli, Mecliste mevcuttaki uyum yasalarıyla ilgili bir inceleme yapılabileceğini, anayasadaki uyumu devam ettirebilecek ölçekte olduğuna kanat getirilince ise bir gecede çıkabileceğini kaydetti.

"1,5 milyar Müslüman var"

Kudüs'le ilgili ABD'ye karşı sert tepki gösteren Bahçeli, "Kudüs, 1,5 milyarı aşkın yerkürede Müslüman var, 57 İslam ülkesi var. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmalarında çok büyük yarar var. İleride dinler arası savaşı önlemek açısından inançları doğrultusunda herkesin huzur ve barış içerisinde yaşanacak bir dünya için bu elzemdir. Trump istedi, İsrail bundan yararlanıyor gibi bir oyuna düşmemek lazım. Bu intifada bir haklılık vardı ve Türk milleti olarak da muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail'deki intifadanın yanında olmamız gerekir, Milliyetçi Hareket Partisi de yanlarındadır. Her ülkücü bir Hasan Onbaşı'dır" dedi.

"Sarraf Türkiye'ye getirilmeli"

ABD'deki Rıza Sarraf davasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Çaprazdan kurtardılar bakalım, şimdi ne olacak?. Önümüzdeki günlere bakacağız. Davanın seyri çapraz görüşmeye kadar geldi. Bundan sonrasını bilemiyoruz ama bizim inancımız şudur; Sarraf Türkiye'ye getirilmeli. Amerika elinde bilgiler varsa onları da Türkiye'ye göndermeli, Türk yargısında yargılanmalı, burası Türkiye Cumhuriyet'idir. Bağımsız ve bağlantısız tek ülkedir" dedi.