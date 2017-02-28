Bahçeli’den Yunan Dışişleri Bakanına Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir kez daha yapacak imandadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan Dışişleri Bakanının yapmış olduğu Kardak açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Yunanistan Türkiye'nin milli hassasiyetleriyle oynamakta, işgal ettiği bazı Ege adalarında gövde gösterisi yapmaktadır. Yunanistan'ın yeni atanan Kara kuvvetleri Komutanı 19 Şubat'ta soluğu işgal edilen adalardan birisi olan Koyun Adasında almıştır. Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunan Dışişleri Bakanı, aba altında sopa gösterip, Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslar arası hukuka aykırı olduğunu, bundan sonra tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen ada ve kayalıkları düşmanca ablukaya almıştır. Bu işgale şartsız son verilmeli, uluslar arası hukuka uygun davranmalıdır. Anlayamadığımız, Yunanistan'ın amaç ve hedefinin ne olduğudur. Eğer ki, tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir kez daha yapacak imandadır."