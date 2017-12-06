Bahçelievler Ortaokulu İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent devam etmekte olan Bahçelievler Mahallesindeki Bahçelievler...

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent devam etmekte olan Bahçelievler Mahallesindeki Bahçelievler Ortaokulu'nun inşaatını yerinde görmek ve gerekli incelemelerde bulunmak amacıyla okula ziyarette bulundu.

Yaklaşık 2 ay önce başlayan okul inşaatının istenilen şekilde hızla devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner okul inşaatının bu şekilde devamı durumunda yeni okulun vaktinde yetişeceğini ve eğitim-öğretime hazır hale geleceğini belirtti.

Kaymakam Öner, "2018 yılı yatırımına alınan Nadir Tolun Ortaokulu ve HMFK Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yapımıyla beraber 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçemizin ikili öğretimden çıkmasına ve uzun yıllar okul ihtiyacının giderilmesine vesile olacaktır." diyerek görüşlerini dile getirdi.