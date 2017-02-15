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Bahçelievler’de 1 Milyon Tl’lik Sahte Parfüm Operasyonu

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Bahçelievler’de 1 Milyon Tl’lik Sahte Parfüm Operasyonu
Bahçelievler'de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte parfüm ele geçirildi.

Bahçelievler'de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bahçelievler'de bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği ihbarını aldı. Ekipler üretim yapılan iş yerini bir süre takip altına aldıktan sonra bugün öğle saatlerinde iş yerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır parfümün yanı sıra dolum için hazırlanan şişeler ve varillerin içerisinde parfüm hammaddeleri ele geçirildi.

Operasyon sırasında 1 şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

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