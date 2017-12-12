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Bahçelievler’de Bunalıma Giren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

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Bahçelievler’de Bunalıma Giren Kişi İntihar Girişiminde Bulundu
Bahçelievler'de bunalıma girdiği iddia edilen kişi silahla intihar etmek istedi.

Bahçelievler'de bunalıma girdiği iddia edilen kişi silahla intihar etmek istedi. Ağır yalanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Sivayuşpaşa Mahallesi Sarmaşık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen Nevzat Aygün(37), başına silahla ateş ederek intihar etmek istedi. Aygün kafasına silahla ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aygün'ü ambulansa aldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aygün'ün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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