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Bahçelievler’de Kapkaç Çetesi Yakalandı

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Bahçelievler’de Kapkaç Çetesi Yakalandı
Bahçelievler'de özellikle havanın karanlık olduğu saatlerde kadınların çantalarını kapkaç yapan motosikletli 5 kişi Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği...

Bahçelievler'de özellikle havanın karanlık olduğu saatlerde kadınların çantalarını kapkaç yapan motosikletli 5 kişi Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç çetesinin kadınların çantalarını aldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelivler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği son 3 ay içerisinde 18 kapkaç olayına karışan kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatarak özel ekip kurdu. Ekipler Bahçelievler giriş çıkışlarını kontrol altına alırken, onlarca güvenlik kamerasını da inceleme altına aldı. Ardından, önceki akşam saatlerinde yaşlı bir kadını da kapkaç yaptıktan sonra kaçan 1 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen bu kişinin ifadesi doğrultusunda diğer 4 kapkaççı da gözaltına alındı.

Bahçelievler Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen 18 yaşındaki O.Ç ve B.R ile 17 yaşındaki A.I, M.E ve N.G, mağdurlar tarafından teşhis edildi. İfadelerinde suçlarını da kabul eden 5 kapkaççı adliyeye sevkedildi. Özellikle sabah aydınlanmadan işe giden ve akşam karanlıkta işten dönen, özellikle yürüdüğü sırada telefonla konuşan yaşlı adam ve kadınları seçtikleri belirlenen kapkaççıların kapkaçta kullandıkları motorları da çaldıkları ve kapkaç sonrası parçaladıkları belirlendi.

Kapkaç anları kamerada

Kapkaççıların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kapkaççılar motosikletle caddede yürüyen insanlara yaklaşıyor. Kadınların arkasından gelen kapkaççılar çantalarını alarak motosikletle uzaklaşıyor.

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