IHAAW154803-ASA/13-12-2017 - Bahçelievler'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri araçta inceleme yapıyor. 13.12.2017 15:48:03 TSI NNNN
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Bahçelievler’de Şüpheli Bir Araç Polisi Alarma Geçirdi. Yol Trafiğe Kapatılırken Polis Ekipleri Araçta İnceleme Yapıyor.
IHAAW154803-ASA/13-12-2017 - Bahçelievler'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi.
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