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Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

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Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu
Bahçelievler'de yıkılmak üzere boşaltılan metruk binada yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler'de yıkılmak üzere boşaltılan metruk binada yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 17. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında yıkılmak üzere boşaltılan metruk bir apartmanın giriş katından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini beklemeden yangına müdahale etmek istedi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar dumanların çıktığı yere ulaştığında korkunç görüntüyle karşı karşıya kaldı. Ellerinde su bidonlarıyla yangına müdahale etmek isteyen mahalle sakinleri koltuktan oturur vaziyette yanmakta olan birini gördü. Mahalle sakinleri yanan vatandaşı kendi imkanlarıyla söndürürken olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri vatandaşların müdahale ettiği olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sesler üzerine olay yerine giren vatandaşlar korkunç tabloyla karşılaştı

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiği metruk apartmanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Şeridin çekilmesinin ardından olay yerinde inceleme başlatan ekipler görgü şahitlerinin bilgisine başvurdu. Metruk binadan duman çıktığını görerek itfaiyeye haber veren mahalle sakinlerinin bir süre sonra sesler duyması üzerine olay yerine girdikleri ve korkunç taboyla karşılaştıkları öğrenildi. Olayın gerçekleştiği apartmanın 10 gün önce yıkılmak üzere boşaltıldığı ortaya çıktı. Boşaltılan binaya giriş - çıkışların tespiti için ekipler çevrede güvenlik kamera araştırması yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında yanarak feci şekilde hayatını kaybeden vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı ifade edildi.

Ekipler "cinayet" şüphesi üzerinde çalışma yapıyor

Yaklaşık 4 saat süren olay yeri çalışmalarının ardından vatandaşın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yanarak hayatını kaybeden vatandaşın ölümünde cinayetten şüphelenen ekipler soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.

Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

Bahçelievler’de Şüpheli Ölüm. Metruk Binada Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

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