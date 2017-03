Bahçelievler'deki Bafralılar Başkan Develioğlu ile buluştu

İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği'nin misafiri olan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "İnşallah Bahçelievler İlçemizden yüksek oranlarda 'evet oyu' alacağımızı düşünüyorum" dedi

İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği'nin misafiri olan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "Nazik davetinizden ötürü sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Tüm faaliyetlerinizde her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. Referandum süreci ile ilgili de açıklama yapan Başkan Develioğlu, "İnşallah Bahçelievler İlçemizden yüksek oranlarda 'evet oyu' alacağımızı düşünüyorum" dedi

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu , AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Sebahat Turan, yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri , Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF)'e bağlı İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Başkanı Faruk Önday, Kadın Kolları Başkanı Gülnur Önday ve Yönetim Kurulu üyelerinin davetine icabet ederek, bir onur yaşattılar.

AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülnur ve Haluk Önday’ın, İstanbul Bahçelievler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bir araya gelen İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları başkanı Sebahat Turan, yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Bahçelievler İlçesi'nde yapılan çalışmalar, projeler hakkında geniş açıklamalarda bulundular.

REFERANDUM SÜRECİ SORULDU

Yapılan ikramlardan sonra ise BADEF'e bağlı İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Başkanı Faruk Önday, AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülnur Önday ve Yönetim Kurulu üyelerince, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'na, Türkiye gündemi ve 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği için yapılacak olan referandumla ilgili akıllarına takılan sorular soruldu.

MİSAFİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Başkanı Faruk Önday ve AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülnur Önday, davetlerine icabet ederek kendilerini, derneklerini onurlandıran İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'na, AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Sebahat Turan'a, yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

BAŞKAN DEVELİOĞLU DAVETE TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak, "İlk başta İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Başkanı Faruk Önday ve Yönetimi Kurulu'na, AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülnur Önday ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne nazik davetlerinden ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.

SAHADA CAN SİPERANE ÇALIŞACAĞIZ

Çok şükür İstanbul’da Bahçelievler'de dinamik, diri ve çalışkan AK Parti teşkilatlarımız var. Önümüzde 16 Nisan halk oylaması var. İnanıyorum ki; kadın kollarımız her zaman olduğu gibi can siperane çalışarak kadınlarımız ile görüşerek halk oylamasının içeriğini anlatıp, Bahçelievler İlçemizde daha fazla 'evet oyu' çıkması için çaba ve gayret sarf edecekler. Bu süreçte el ele vererek, hep birlikte çalışacağız. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sebahat Turan ve yönetimine de şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Ayrıca İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Başkanı Faruk Önday, Yönetimi Kurulu'na ve AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi , İstanbul Bafra Dereler Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülnur Önday ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapacakları tüm çalışmalarda ve faaliyetlerde bu davanın bir neferi olarak her zaman yanlarında olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

YÜKSEK ORANDA 'EVET' ÇIKACAKTIR

AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Sebahat Turan ise, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bizlere AK Parti camiasına büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle yeni bir 15 Temmuz yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tüm milletimize doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. İnşallah Bahçelievler İlçemizden yüksek oranlarda 'evet oyu' alacağımızı düşünüyorum. Değerli Gülnur Önday Başkanımıza, Faruk Önday Başkanımıza yönetim kurulu üyelerine bizleri kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.