Bahçelievler’deki Bomba Yüklü Araç Olay Yerinden Kaldırıldı

Bahçelievler'de bomba yüklü olduğunu tespit edilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak ve çevredeki yollar trafiğe açıldı.

Bahçelievler'de bomba yüklü olduğunu tespit edilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak ve çevredeki yollar trafiğe açıldı.

Bahçelievler Şirinevler'de Mahmutbey 18'inci Sokak üzerinde bomba yüklü olduğu tespit edilen araç paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde uzun süre inceleme yaptı. Olay yerini güvenlik çemberine alan ekiplerinin çalışmasının ardından bomba yüklü olduğu belirtilen beyaz minibüs çekiciye yüklenerek caddeden çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından sokak ve çevresindeki yollar yeniden trafiğe açıldı.