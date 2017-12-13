  • BIST 108.153
  • Altın 153,583
  • Dolar 3,8396
  • Euro 4,5140
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Bahçelievler’deki Bomba Yüklü Araç Olay Yerinden Kaldırıldı

» »
Bahçelievler’deki Bomba Yüklü Araç Olay Yerinden Kaldırıldı
Bahçelievler'de bomba yüklü olduğunu tespit edilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak ve çevredeki yollar trafiğe açıldı.

Bahçelievler'de bomba yüklü olduğunu tespit edilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak ve çevredeki yollar trafiğe açıldı.

Bahçelievler Şirinevler'de Mahmutbey 18'inci Sokak üzerinde bomba yüklü olduğu tespit edilen araç paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde uzun süre inceleme yaptı. Olay yerini güvenlik çemberine alan ekiplerinin çalışmasının ardından bomba yüklü olduğu belirtilen beyaz minibüs çekiciye yüklenerek caddeden çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından sokak ve çevresindeki yollar yeniden trafiğe açıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turgutlu’da Özel Öğrenciler Kent Müzesi’ni Gezdi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:38
  • Esnaftan Yol Tepkisi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Ikyb’de Tutulan Şoförün Ailesi Yardım Bekliyor13 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Yeşilyurt Belediyesinden Kudüs’e Tarihi Ziyaret13 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Büyükşehir’den İlçe Projelerine Revizyon13 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • Silopi’de Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:13
  • Fbı’ın Türkiye Görevlisi Emniyet Genel Müdürlüğüne Çağrıldı.13 Aralık 2017 Çarşamba 17:13
  • Mardin’de ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ Projesi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:08
  • Van’da Elektrik Kesintisi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:08
  • Başkan Özakcan, Polislerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti