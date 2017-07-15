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Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

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Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Bahçesaray Kaymakamlığı ve belediyesi ve AK Pareti ilçe başkanlığı tarafından organize edilen ve cuma namazı akabinde Merkez Camii önünde başlayan yürüyüşe Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti ilçe teşkilatı, muhtarlar ve çok sayıda Bahçesaraylılar katıldı. Çarşı merkezinde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile birlikte, kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası'na giden ailelerin 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lılar tarafından silahlı saldırı sonucu şehit olan 14'ü çocuk 24 kişinin kabirlerinin bulunduğu şehitliğe yürüdüler. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasından sonra şehitlikten ayrıldılar.

Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü

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