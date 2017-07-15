Bahçesaray’da 249 Şehit Anısına 249 Fidan Dikildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 vatan evladı için 249 fidan dikildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 vatan evladı için 249 fidan dikildi.

Bahçesaray Belediyesi tarafından şehir merkezinde yeni yapılan parkta Bahçesaray Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde 15 Temmuz darbe girişimindeki demokrasi şehitlerinin adını taşıyacak 249 adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim törenine Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda Bahçesaraylılar katıldı.

Fidan dikimi sonrası AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve partililer, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine gıda malzemesi yardımında bulunurken, Türk Bayrağı hediye ettiler.