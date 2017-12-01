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Bahçesaray’da Eğitim Yatırımları

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Bahçesaray’da Eğitim Yatırımları
Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitim yatırımları ile birçok okul baştan sona yenilendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde eğitim yatırımları ile birçok okul baştan sona yenilendi.

Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, bu yıl eğitime yapılan yatırımları açıkladı. Bahçesaray ilçesinde bu yıl eylül ayından itibaren 36 okulu baştan sona kadar elden geçirmiş olup bütün bakım onarımları yapıldığını söyledi. Bununla beraber 16 okulun yaklaşık bin 500 metreküp ihata duvarının da yapıldığını ifade eden Erva, "Bunun yanı sıra Kırmızı Köprü İzzet Görür Ortaokulu taşımalı öğrencilerimiz için modern bir yemekhane yapıldı. İki okulumuza sürgülü kapı yapılırken, 4 okulumuzun merdivenleri yenilenmiş olup iki okulumuzun okul girişlerine sondurma yapıldı. Yine aynı şekilde okul bahçelerimize 3 bin 500 metrekare kelebek parke taşı döşemesi yapılmıştır" dedi.

"Okullarımıza laminat parke döşüyoruz"

İlçedeki bütün sınıflara sudan etkilenmeyen yaklaşık 4 bin metrekare laminat parke döşemesi yapılmaya başlandığını ifade eden Erva, "Şu anda hızlı bir şekilde ilçemizde bulunan konferans salonu bakım onarım alınmış olup modern bir sinema ve konferans salonu haline getirilmiştir. İlçemizde bulunan Kız YBO ve Erkek YBO'lara 2 adet Z kütüphane yapılmakta olup 2 hafta sonra modern kütüphaneler bizlere teslim edilecektir. Aynı şekilde ilçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü eski binası yıkılmış olup yerine iki katlı modern bir bina yapılmıştır. Aynı şekilde konteynerda eğitimine devam eden Altındere Mahallesi Kırıkhan mezrası için iki derslik ve bir lojman olmak üzere okul yapılmakta olup 25 gün sonra teslim edilecektir. Okullarımızda bakım onarım gerektiren yerlere hemen müdahale edilmekte, bakım onarım ile ilgili işlerimiz aksatmadan devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Erva, "Ayniyat donatımdan gelen ödenekle öğretmen dolabı, öğrenci masa ve sırası, 15 anasınıfı baştan sona kadar donatılması, sınıflar için soba ve soba borusu bütün yazıcı ve fotokopi makinaları aktif hale getirilmiş olup bütün okullarımızın toner ve yazıcı ihtiyaçları karşılanmıştır. Soğuk olan okullarımızda 50 adet elektrik ısıtıcı alınmış, ihtiyacı olan okullarımıza, öğretmenler odası için toplantı masası alındı. 100 adet sınıf panosu alınıp ihtiyacı olan okullara dağıtılmaya başlandı. Donatımla ilgili de ayriyeten emeği geçenlere teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı Gülşen Orhan hanım efendiye, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız Yusuf Tekin hocama ve İlçe Kaymakamımız Mehmet Özcan beye teşekkürü bir borç bilir Rabbim bizleri, sizlere ve devletimize mahcup ettirmesin" şeklinde konuştu.

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