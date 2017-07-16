Bahçesaraylılar 15 Temmuz Nöbetinde Ateş Yakarak Sabahladılar

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine katılan...

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine katılan kalabalık ateş yakarak sabahladı.

Tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği Bahçesaray ilçesinde de sabaha kadar kutlandı. Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen ve AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından desteklenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Öğretmenevi Müdürü Ekrem Uslu, Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhehimi Dr. Ulaş Doğan, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmaların yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları sinevizyon eşliğinde izlendi. Saatler 00:13'ü gösterdiğinde ilçenin tüm camilerinde sela okutuldu. Etkinliğe katılanlara kaymakamlık, belediye, Ak Parti İlçe teşkilatı, öğretmenevi ve devlet hastanesi tarafından kumanya, aşure, kek, meyve suyu ve çay ikram edildi. Etkinlik alanında bulunanlar sabaha karşı hava soğuyunca nöbete ateş yakarak devam ettiler. Etkinlik, kılınan teheccüt namazı ile sona erdi.