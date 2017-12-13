Bahçeşehir Koleji’nden Başarılı Sporculara Ödül Töreni

Bahçeşehir Kolejinin Diyarbakır kampüslerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında değişik spor branşlarında ödül alan 170 öğrenciye ödülleri törenle...

Bahçeşehir Kolejinin Diyarbakır kampüslerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında değişik spor branşlarında ödül alan 170 öğrenciye ödülleri törenle verildi.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüslerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuyan ve 16 farklı branşta il, bölge ve Türkiye çapında başarı elde eden 170 öğrenciye ödülleri Vadi Evleri Bahçeşehir Kolejinde törenle verildi. 16 branşta toplam 40 kupa elde eden koleji Bağlar, Hevsel ve Vadi Evleri kampüslerinde okuyan öğrencileri bireysel olarak ve takım halinde ülke ve il düzeyinde ciddi başarılar elde etti.

Törende konuşan Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, sporu, üniversite olarak çok önemsediklerini, sporun bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlık, mutluluk hormonu salgılayarak mutluluk verdiğini, tekil mutlulukların toplum mutluluğuna sebep olduğunu, sporun aynı zamanda da ahlak ve sosyalleştirme aracı olduğunu aktardı. Gül, ülke düzeyinde çok sayıda öğrencilerinin başarı elde ettiğini anlatarak, üniversitelerinin sporda en çok ödül alan üniversitelerden biri olduğunu ve Bahçeşehir Kolejinin sporda bu kadar çok branşta böyle başarılar elde etmesinden gurur duyduklarını dile getirdi. Prof. GÜL, Bahçeşehir Üniversitesi ile bu yıl protokol imzaladıklarını da vurgulayarak, bu protokol kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ile yüksek lisans düzeyinde işbirliğine girdiklerini ve yakın zamanda ortak yüksek lisans ve doktora programlarını açacaklarını müjdeledi.

Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Zeki Esen ise, "Diyarbakır Bahçeşehir kampüslerimizde yaklaşık 400 öğrencimiz spor lisansına sahiptir ve bu sayı, spora önem verdiğimizin bir kanıtıdır. Bugünkü ödül töreninde Diyarbakır ve ülke genelinde spor başarıları elde eden ve madalya alan 170 öğrencinin ödül dağıtım töreniyle ayrıca gururlandık ve iki yıl içinde başarılı öğrencilere spor ve sanat bursu vereceğiz. Kurumumuz gerek sporda gerekse akademik başarılarda, il ve ülke genelinde çok ciddi başarılara imza atan, robotik, kodlama ve yapay zeka konusunda yaptığı çalışmalarla öncü bir kurumdur. Dicle Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin yüksek lisans programlarını ortak yürütmek üzere protokol imzaladık. Yakın zamanda Bahçeşehir Üniversitesine bağlı lisansüstü düzeyde öğrenci kayıtlarına başlanacak ve bu programları yürüteceğiz" dedi.

Ödül töreni öğrencilere ödüllerin dağıtılması, müzik dinletisi ve jimnastik gösterisi ardından sona erdi.