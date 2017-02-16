Bahriyeli Yarim Var Oyunu Sergilenecek

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde "Bahriyeli Yarim Var" adlı oyun sahnelenecek.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde "Bahriyeli Yarim Var" adlı oyun sahnelenecek. "Oyun Dükkanı" tarafından uyarlanan, Yakup Er'in yönetmenliğini yaptığı oyun 20 Şubat tarihinde tiyatro severlerle buluşacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile tek perdelik komedi oyunu Bahriyeli Yarim Var adlı oyun sahnelenecek. Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde oynanacak olan oyun 17,00 ve 20,00 saatlerinde iki seans olarak izleyicilerle buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosu motifleriyle süslenmiş tek perdelik sürükleyici bir güldürü olan oyun: Asker arkadaşı Yaşar'ın süt kardeşinden hoşlanan Bahriyeli Şemsi'nin Yaşar'ın izin kağıdını çalarak konağa gitmesiyle başlar. Uzun bir süredir yeğeni Pakize'yi görmeyen Amiral'in de konağa gelmesiyle işler karışmaya başlar. Şemsi her ne kadar işleri yoluna koymaya çalışsa da Yaşar'ın konağa geri dönmesiyle her şey iyice çıkmaza girer. Türk Tiyatrosu'nun bu ölümsüz eserinde kahkahalarınıza engel olamayacak, aşina olduğunuz karakterleri tekrar hatırlayacaksınız.