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’Bahşiş Kutusu’ Hırsızlarına Suçüstü

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’Bahşiş Kutusu’ Hırsızlarına Suçüstü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmak isteyen 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmak isteyen 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Şekerhane Mahallesi'ndeki bir kuaföre hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kuaförün kapısını tornavida yardımıyla açtıktan sonra içeri girerek tip kutusundaki 53 TL'yi alan 16 yaşındaki C.T. ve aynı yaştaki M.A.K. polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan C.T. ve M.K.'nin emniyetteki sorgusunda aynı mahalle ve civar mahallerde bulunan 10 iş yerinin bahşiş kutularından bin TL'ye yakın para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve M.K. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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