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Baib Tarım Ve Gıda Kümesi Katar’da

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Baib Tarım Ve Gıda Kümesi Katar’da
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), tarım ve gıda ürünleri ihracatını artırmak, bu ürünleri daha geniş bir coğrafyaya ihraç etmek için Katar'a...

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), tarım ve gıda ürünleri ihracatını artırmak, bu ürünleri daha geniş bir coğrafyaya ihraç etmek için Katar'a gitti.

BAİB, Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi Projesi kapsamında Katar'a gitti. 9 firmadan 11 katılımcının yer aldığı heyet, 20-24 Kasım tarihleri arasında bölge ihracatını geliştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti için Katar'a giden heyet, programın ilk gününde sebze meyve hali ile ülkenin önemli tarım ve gıda ürünü ithalatçısı konumundaki firmalara ziyaretler gerçekleştirdi. Programın ikinci gününde ise karşılıklı iş görüşmeleri yapıldı. Katar'da faaliyet gösteren ithalatçı firmalar, Batı Akdenizli ihracatçılara ve ürünlerine büyük ilgi gösterdi. B2B iş görüşmeleri toplantısının açılış konuşmasını Doha Büyükelçisi Fikret Özer yaptı. Görüşmelerde Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi de yer aldı.

Batı Akdenizli ihracatçıların ziyaret ettiği firmaların arasında Katar'ın en yaygın süpermarket zincirlerinden olan Almira, Lulu ve Safari de yer aldı. Katarlı firma temsilcileri bölgelerinde Türk işadamlarını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, heyete katılan firmalarımız da Katar'da olumlu geçen iş görüşmelerinin memnuniyeti içinde programlarını sonlandırdılar.

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